Sept Belges au départ de la première édition du Dakar en Arabie Saoudite

Alors qu’ils étaient encore 18 au départ l’an dernier, seulement sept Belges disputeront la 42e édition du Dakar, la première en Arabie Saoudite, du 5 au 17 janvier. Sur la liste officielle des engagés figurent 351 véhicules, dont 170 motos et quads, 134 voitures et SSV (véhicules utilitaires) et 47 camions pour un total de 557 concurrents issues de 53 pays.

Aucun ne pilotera une moto, deux seront co-pilotes en autos, mais ils peuvent viser la gagne, et trois, dont deux pilotes, seront avec des camions. Tom Colsoul est ainsi avec le Néerlandais Bernhard Ten Brink sur une Toyota Hilux de l’équipe officielle Gazoo Racing. Fabian Lurquin est lui le copilote du Français Mathieu Serrardori sur une Century.

Les deux équipages tenteront de se glisser comme un grain de sable parmi les favoris que sont notamment le Qatari Nasser Al Attiyah, le Sud-Africain Giniel de Villiers voire le nouveau venu sur le Dakar, l’ancien pilote de Formule 1, l’Espagnole Fernando Alonso.

Après un an d’absence, François Xavier Beguin est sur un Side by Side (SSV, véhicule utilitaire) avec le Français Alex Alletru. Les trois autres Belges sont embrigadés dans la catégorie camions. Dave Berghmans est désigné pilote avec Overdrive Racing Toyota avec Tom Geuens comme mécanicien, il sera chargé d’aider les voitures du team de Jean-Marc Fortin, alors que Dave Ingels pilotera un DAF de l’équipe Boucou avec deux français, tous les deux donc en T4.2 comme camion d’assistance rapide.

Jan Van der Vaet est lui sur un camion du team Riwald Dakar comme copilote du Néerlandais Pascal De Baar sur un camion modifié (catégorie T4.2).

Overdrive Racing, l’équipe de Jean-Marc Fortin aligne six Toyota au départ pour Gazoo Racing, quatre autres Toyota, quatre side by side et un camion pour un total de 15 véhicules.

Charly Gotlib aurait bien voulu être de la partie, mais il n’a pas reçu le feu vert médical à Noël et devra reporter son ambition d’être à nouveau au départ du Dakar l’an prochain.

– Les Belges inscrits:

AUTO

307. Bernhard Ten Brinke/Tom Colsoul (P-B/BEL/Toyota Gazoo Racing)

315. Mathieu Serradori/Fabian Lurquin (Fra/BEL/Century)

SIDE BY SIDE

417. Axel Alletru/François Beguin (Fra/BEL/Can-Am)

CAMION

514. Pascal De Baar/Jan Van der Vaet/Stefan Slootjes (P-B/BEL/P-B/Renault)

548. Dave Ingels/Jean-François Cazerez/Jean-Bernard Cassoulet (BEL/Fra/Fra/DAF)

580. Dave Berghmans/Luca Lorenzato/Tom Geuens (BEL/BEL/Ita/Iveco)

Source: Belga