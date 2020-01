Réginal Goreux (Standard) s’arrête comme joueur et intègre le staff du centre de formation

Réginal Goreux a décidé de mettre un terme à sa carrière, à 32 ans, et choisi de poursuivre son aventure dans le football au sein du staff du centre de formation du Standard, a annoncé jeudi le club liégeois. L’international haïtien avait rejoint le Standard en 1994, à l’âge de 7 ans y effectuant toute sa formation. Il avait intégré l’équipe première en 2007 et figurent à son palmarès deux titres de champion de Belgique (en 2008 et 2009) et trois Coupes de Belgique (en 2011, 2016 et 2017).

Réginal Goreux suit des cours d’entraîneur, et va « dès à présent intégrer les staffs des U18 et U21 où son rôle consistera à encadrer nos jeunes talents en s’appuyant sur sa riche expérience du football professionnel au plus haut niveau et à faciliter leur transition vers le noyau professionnel », a communiqué le Standard qui ajoute qu’il aura également pour mission « d’analyser le fonctionnement global de notre Académie en vue d’optimaliser les processus visant à amener les jeunes joueurs vers le noyau professionnel. La 1ère mission de ce nouveau challenge consistera à accompagner nos U21 en stage au Qatar, lui permettant ainsi de s’intégrer directement au staff de nos Espoirs ».

Réginal Goreux avait tenté sa chance en Russie à Sovetov Samara (2013-2014) puis à Rostov (2014-2015) avant d’effectuer son retour au Standard.

Source: Belga