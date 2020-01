Réginal Goreux raccroche les crampons

FOOTBALL Réginal Goreux a décidé de mettre un terme à sa carrière, à 32 ans, et choisi de poursuivre son aventure dans le football au sein du staff du centre de formation du Standard, a annoncé hier le club liégeois. L’international haïtien avait rejoint le Standard en 1994, à l’âge de 7 ans y effectuant toute sa formation. Il avait intégré l’équipe première en 2007 et figurent à son palmarès deux titres de champion de Belgique (en 2008 et 2009) et trois Coupes de Belgique (en 2011, 2016 et 2017). Réginal Goreux suit actuellement des cours d’entraîneur et va intégrer les staffs des U18 et U21.

Source: Belga