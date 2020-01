Près de 800.000 kilos de déchets encore dans la mer du Nord un an après la catastrophe

Il y a encore 800.000 kilos de déchets dans la mer, selon Stichting De Noordzee (la Fondation de la mer du Nord, NDLR), après la perte par un navire, il y a exactement un an ce jeudi, de 342 conteneurs. Ils étaient passés par dessus bord au large des côtes des Pays-Bas et de l’Allemagne. La fondation a créé une œuvre d’art à partir de déchets rejetés sur les plages des îles Wadden et sur la côte de la Frise et de Groningue. Elle veut ainsi rappeler la nécessité de nettoyer correctement la mer.

Le navire appartenait à la compagnie maritime MSC. Au total, 342 conteneurs ont perdu leur cargaison, y compris des bicyclettes, des chaussures, des couvertures, des tabourets et un tas de petits granulés de plastique.

La catastrophe a provoqué le rejet en mer de 3,2 millions de kilos de déchets, en ce compris les conteneurs. L’opération de nettoyage a duré des mois et mobilisé plusieurs centaines de bénévoles.

Plusieurs enquêtes sont encore en cours. Une partie des 800.000 kilos de déchets n’ont pas encore été localisés.

