NHL – Plus de 85.000 spectateurs pour le grand classique hivernal du hockey sur glace américain

Le traditionnel rendez-vous hivernal du jour de l’An du hockey sur glace américain, en extérieur, a attiré 85.630 spectateurs au Cotton Bowl Stadium de Dallas mercredi. En 102 ans d’histoire, c’est la deuxième plus grosse assistance de ce « Winter Classic » de la NHL, le championnat professionnel nord-américain. La rencontre a vu la victoire de Dallas Stars 4 à 2 sur Nashville Predators dans le stade de l’équipe de collège de football de Dallas. Ils étaient 20.000 supporters des Predators, ont annoncé les organisateurs. La température au coup d’envoi a été mesurée à 12,7 degrés Celsius (54,9 degrés Fahrenheit), soit la plus élevée des Winter Classic et la 4e la plus élevée pour un match de la saison régulière de la NHL disputé en extérieur.

La plus grosse assistance remonte à 2014 avec 105.491 spectateurs pour suivre la partie entre Detroit Red Wings et Toronto Maple Leafs au Michigan Stadium de Detroit.

L’édition 2021 aura lieu au Target Field de Minnesota Wild l’antre de l’équipe de baseball de MLS de Minnesota Twins.

