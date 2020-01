Les incendies australiens obligent les touristes à fuir

Un navire militaire australien a rejoint la ville côtière de Mallacoota (Victoria) où 4.000 personnes se sont rassemblées sur la plage pour échapper aux violents incendies de forêt. Leur évacuation se met en place, alors que des milliers d’autres touristes ont été intimés de quitter le littoral du sud de l’État de Nouvelle-Galles du Sud en prévision de journées torrides propices à la propagation des flammes.

La défense australienne est désormais mise à contribution pour gérer la crise créée par la multiplication de foyers dans le sud-est du pays. Un bateau parti depuis Sydney a rejoint la ville de Mallacoota à équidistance entre Sydney et Melbourne pour secourir les personnes bloquées sur la plage où elles ont trouvé refuge depuis le réveillon du Nouvel An. Environ 4.000 personnes y sont réunies, mais le navire HMAS Choules ne pourra dans un premier temps qu’en prendre 1.000 à bord. Il apporte aussi de la nourriture, de l’eau et des fournitures médicales à la ville sinistrée.

Les pompiers de Nouvelle-Galles du Sud ont prié les résidents et touristes encore présents sur le littoral au sud de Sydney, populaire durant les vacances de janvier, d’évacuer la région. Une zone d’exclusion pour les touristes a été mise en place sur environ 240 km de côte. Les personnes doivent se mettre en route pour échapper aux chaleurs attendues samedi et qui raviveront les incendies.

Cette opération d’évacuation sans précédent occasionne de longues files de voitures sur les seules routes rendues accessibles par les pompiers. Les pompes à essence et les supermarchés sont pris d’assaut par les personnes cherchant à s’approvisionner dans les zones concernées en Nouvelle-Galles du Sud, alors que certaines communautés viennent aussi à manquer de vivres.

If you haven't seen how bad it is down in Australia, let me explain: All these pictures were taken in the middle of the afternoon. The temperature was about 45c. Winds caused by the fires have been blasting over emergency vehicles. 30% of all koalas are dead. It's horrifying. pic.twitter.com/oguhVyiLKX

— Chowderhead (@TheChowderhead) December 31, 2019