Le maintien, la seule priorité de Dennis van Wijk pour son retour à Ostende

Le maintien est la seule priorité pour Dennis van Wijk, le nouvel entraîneur d’Ostende qui succède au Norvégien Kare Ingebrigtsen parti pour Chypre et l’Apoel Nicosie. Son départ avait été communiqué durant le match à Charleroi (5-0) le 27 décembre. Le technicien néerlandais, 57 ans, a été présenté jeudi à la Côte pour son troisième passage au sein du club de Jupiler Pro League. « Assurer notre maintien le plus vite possible est notre seul objectif », a commenté Dennis Van Wijk. C’est à Ostende d’ailleurs qu’il avait effectué ses débuts comme entraîneur, en 1996. Il se trouvait sans club depuis son limogeage du FC Malines en août 2018.

« J’ai de suite eu un bon sentiment », a commenté Dennis van Wijk évoquant les prises de contact avec la direction ostendaise. « Le choix était pour moi plus facile car je connais bien la maison. Sur le sportif, c’est simple, le maintien est la seule priorité. Je ne commenterai pas les aspects extra-sportifs. Cela dit tout a beaucoup changé, on ne reconnaît plus rien, le club, ce stade, le complexe d’entraînement, mais la mentalité est restée la même. »

Dennis van Wijk a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison. « On a parlé de la prochaine saison, mais pensons d’abord aux six prochains mois. Si tout semble bien se mettre, sur le plan sportif aussi, la prolongation sera automatique ».

Ostende occupe la 14e place en championnat avec sept points d’avance sur le Cercle de Bruges, 16e et lanterne rouge, avec encore 7 journées de saison régulière à disputer. Le premier rendez-vous officiel de Dennis van Wijk comme entraîneur d’Ostende, déjà crucial, est fixé au 18 janvier en Jupiler Pro League contre Waasland-Beveren, 15e avec 17 points, un de moins que les Ostendais.

Source: Belga