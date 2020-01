Feux de forêt en Australie – Les glaciers de Nouvelle-Zélande virent marron à cause des incendies en Australie

La fumée des incendies de forêts en Australie a atteint la Nouvelle-Zélande, située à des milliers de kilomètres, et des glaciers habituellement blancs ont pris une nuance de couleur caramel, selon les services météo et des témoignages sur les réseaux sociaux. Cette fumée, qui dégage une odeur acre, est apparue dans la zone pour la première fois mercredi matin. Dans certaines régions, le soleil est apparu comme un globe rouge ou doré, en fonction de l’épaisseur du nuage toxique.

« On peut voir clairement cette fumée, qui a parcouru environ 2.000 km à travers la mer de Tasman », a indiqué dans un tweet le service néo-zélandais de prévisions météorologiques.

« Dans les régions les plus touchées, la visibilité est faible, 10 km », selon la même source.

« Nous pouvons vraiment sentir l’odeur du brulé, ici, à Christchurch », une ville située sur la côte est de l’île du sud de l’Australie », a écrit une utilisatrice de Twitter, qui se fait appeler Miss Roho.

Une autre femme, Rachel, a publié la photo du glacier Franz Josef, situé à plus de 2.000 kilomètres, dont le blanc immaculé a pris une teinte marron.

« A côté du glacier Franz Josef. La neige « caramélisée » est causée par la poussière des feux de forêts », a-t-elle écrit mercredi.

L’acteur néo-zélandais Jemaine Clement a publié la photo d’un globe doré.

« Tout au long de la Nouvelle-Zélande, la fumée des incendies australiens dans l’atmosphère nous donne cet étrange soleil », a-t-il commenté.

De violents incendies brûlent depuis septembre à travers l’Australie. Ils ont été particulièrement intenses et meurtriers mardi dans le sud-est du territoire, en raison notamment des conditions météorologiques.

source: Belga