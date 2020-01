Erdogan et Trump discutent Syrie et Libye par téléphone

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est entretenu au téléphone avec son homologue américain Donald Trump, a indiqué jeudi le ministère turc de la Communication. Les deux trublions ont évoqué la situation en Syrie et en Libye, deux pays ravagés par la guerre civile. Le Parlement turc a donné son accord jeudi à une intervention militaire en Libye. Le président Erdogan peut dès lors envoyer des soldats turcs pendant un an dans le pays d’Afrique du Nord. Les deux chefs d’État ont souligné l’importance de la diplomatie et ont convenu d’intensifier leur coopération. M. Erdogan a assuré à M. Trump qu’il regrettait l’assaut, par une foule en colère, de l’ambassade américaine en Irak et s’est dit heureux que les protestations aient pris fin.

En réaction à des bombardements américains d’une milice chiite le week-end dernier, des centaines de manifestants ont déferlé mardi dans la zone verte de Bagdad pour assaillir l’ambassade américaine. La situation s’est désormais calmée.

Recep Tayyip Erdogan s’est rendu aux États-Unis en novembre dernier. Il a aussi rencontré Donald Trump à Londres en marge du dernier sommet de l’Otan. Malgré divers points de discorde, les deux hommes entretiennent de bonnes relations personnelles.

Source: Belga