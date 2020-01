Sécurité routière durant les fêtes : la campagne choc qui fait le buzz

En cette période de fêtes, les campagnes de prévention contre l’alcool au volant se multiplient, notamment sur les réseaux sociaux. Avec une vidéo choc qui a été vue des milliers de fois, la gendarmerie des Vosges a assurément marqué les esprits.

En cette fin d’année, les campagnes de sécurité routière fleurissent partout pour mettre en garde les conducteurs contre les risques d’accidents dus à l’alcool. En la matière, la gendarmerie des Vosges a fait très fort cette année. Elle en a certainement dissuadé plus d’un de reprendre le volant après avoir trop bu.

Celle-ci a diffusé une campagne juste avant le réveillon du Nouvel an. Collisions, chocs, carambolages, pare-brises qui éclatent… les images se succèdent, compilées sur les notes joyeuses du tube « All I want for christmas » de Mariah Carrey.

Campagne choc

Cette collection d’images d’accidents spectaculaires se conclut sur un message de sensibilisation. « La seule chose que nous voulons pour 2020, c’est vous… en vie ! La route ne fait pas de cadeau, soyez prudents », conclut la gendarmerie.

Les internautes ont salué cette campagne décalée, choc et efficace. Une campagne qui tombait à pic, à l’approche d’une nuit réputée pour être particulièrement meurtrière sur les routes.

Il faut dire que la gendarmerie des Vosges maîtrise l’art de faire passer ses messages. Surtout, elle a bien compris que l’humour est un moyen de prévention bien efficace. Voyez plutôt.

#MondayMorning

⚠️MESSAGE à l’attention de ceux qui ont commis des cambriolages dans les Vosges la semaine dernière: vous avez été sélectionnés pour recevoir un IPHONE GRATUIT!

À venir récupérer dans la gendarmerie la plus proche de chez vous. FÉLICITATIONS ! 😊👍 pic.twitter.com/HZURktUSnm — Gendarmerie des Vosges (@Gendarmerie088) September 9, 2019

[SCOOP (2)] 📢

Après une série d’incantations et plusieurs sabbats, les chamans sont formels: AUCUN SORTILÈGE n’a été jeté sur la voie du milieu de l’autoroute. Aussi, que les nombreux superstitieux et adorateurs se rassurent, ils NE RISQUENT RIEN en se rabattant à droite 😯 pic.twitter.com/zQLe7BvNiS — Gendarmerie des Vosges (@Gendarmerie088) August 21, 2019

[SCOOP]

Savez-vous que si la circulation est congestionnée, il vous suffit de klaxonner frénétiquement ! Grâce à votre action héroïque, le trafic redeviendra fluide et les autres usagers vous regarderont avec admiration.#oupas #keepcalm pic.twitter.com/EZ0s3slBFs — Gendarmerie des Vosges (@Gendarmerie088) December 5, 2019

⚠️ Ce voyant sur votre tableau de bord NE SIGNIFIE PAS que vous avez droit à 3 vœux 🧞‍♂️ (…) pic.twitter.com/wbnF3BtYcR — Gendarmerie des Vosges (@Gendarmerie088) November 29, 2019