Love Sunday : le premier dimanche de janvier, jour idéal pour trouver l’amour

Trouver votre âme sœur fait partie de vos résolutions pour cette nouvelle année ? Alors connectez-vous sur les applications de rencontre ce dimanche 5 janvier. D’après le site spécialisé Meetic, le premier dimanche de janvier serait le jour le plus propice pour trouver l’amour en ligne.

En ce début d’année, après les fêtes en famille et quelques jours de repos, les célibataires sont nombreux à faire le point, consciemment ou non, sur leur situation amoureuse. Pour contrer le blues du premier dimanche soir de l’année, bon nombre d’entre eux se lancent donc à la recherche du grand amour sur les sites et les applications de rencontres.

Les internautes sont donc particulièrement actifs sur les sites de rencontres lors du premier dimanche de janvier. Une statistique révélée par Meetic, et qui lui a valu d’être surnommé le « Love Sunday ». Cette année, le 5 janvier serait donc le timing idéal pour les rencontres amoureuses virtuelles.

Cette journée est marquée par un nombre record d’inscriptions, de femmes et d’hommes, sur les sites et applis de rencontres. Cette tendance augmenterait même d’année en année, puisque 2019 a vu 18% de nouveaux inscrits en plus par rapport à 2018. L’année 2020 pourrait donc encore battre ce record.

21h, le timing parfait

Si vous voulez être sûr de ne pas manquer votre crush, connectez-vous entre 21 et 22h. D’après Meetic, ce créneau enregistre un nombre record d’inscriptions et d’échanges sur son site. Ce serait donc le timing parfait de l’année pour trouver votre âme sœur.

En effet, le Love Sunday marque une explosion en termes d’activité sur les plateformes. Ainsi, les internautes consultent beaucoup plus de profils que d’habitude (+17% que les autres jours). C’est donc le moment idéal pour mettre à jour votre bio ou votre photo de profil.

Les échanges entre utilisateurs grimpent aussi en flèche lors du Love Sunday : le site enregistre 65% de messages en plus qu’en temps normal. Ces chiffres dépassent même ceux du jour de la Saint-Valentin !