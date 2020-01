Cet épisode de « Friends » était la meilleure façon de démarrer 2020

Le passage en 2020 s’est réalisé avec un compte à rebours juste avant minuit pour la plupart d’entre nous. Toutefois, certains inconditionnels de la série « Friends », ont choisi de célébrer ce moment d’une tout autre manière, avec un extrait emblématique de la série…

Sur les réseaux sociaux, Netflix avait prévenu ses utilisateurs, quelques jours avant le réveillon: « Si vous commencez à regarder l’épisode 4 de la saison de 10 de Friends à 23h48 le 31 décembre 2019, vous commencerez l’année en entendant Chandler dire ‘Hey Emma. On est en l’an 2020, tu fais toujours la sieste?’”

If you start S10E04 of Friends at 11:48 PM on December 31st, you'll begin the year with Chandler saying, "Hi, Emma. It's the year 2020. Are you still enjoying your nap?" — Netflix India (@NetflixIndia) December 29, 2019

En effet, dans cet épisode, intitulé « The One With The Cake » (Celui avec le gâteau d’anniversaire), on retrouve les protagonistes de « Friends » qui préparent l’anniversaire d’Emma, la fille de Ross et Rachel. Son papa refuse que Chandler et Monica partent en week-end en amoureux tant que la petite fille ne s’est pas réveillée de sa sieste, car elle fête alors son 1er anniversaire.

Une scène culte

Agacé par la situation, le couple prend son mal en patience et Ross leur demande alors une vidéo qu’il montrerait à sa fille pour son 18e anniversaire. C’est alors que Chandler interpelle Emma avec sa célèbre réplique, avant que Monica n’embraie: « C’est nous tante Monica et oncle Chandler. Mais tu ne nous reconnais certainement pas parce que cela fait probablement 17 ans que nous ne parlons plus à tes parents… Nous étions mariés, mais parce que nous avons manqué notre week-end romantique, notre relation a périclité. À cause de TOI. Joyeux anniversaire! »