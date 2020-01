Une jument meurt suite aux feux d’artifice du Nouvel An

Une jument est morte dans la commune d’Hoeselt à cause de feux d’artifice tirés pour célébrer le passage à la nouvelle année.

Les feux d’artifice tirés à l’occasion du Nouvel An sont de plus en plus critiqués par les défenseurs des animaux. Trop bruyants et soudains, ils feraient paniquer de nombreux animaux. Avec des conséquences qui peuvent parfois être plus graves. Comme le rapporte Het Belang van Limburg, Vivie, une jument de 26 ans, est morte durant la nuit de la nouvelle année.

Slaap zacht mijn mooie lieve meid. Wat ga ik onze ritjes en je zotte kuren missen.Jammer dat je op deze manier op je… Posted by Elke Vandersanden on Tuesday, December 31, 2019

Et pour sa maîtresse, la raison de cette mort est claire: les feux d’artifice tirés dans la commune d’Hoeselt, dans le Limbourg. « Dors bien mon amie. Dommage que tu t’en sois allé de cette manière, mais j’espère de tout mon cœur que tu n’es pas morte pour rien, que cela va ouvrir les yeux à de nombreuses personnes et que les feux d’artifice seront interdits l’année prochaine », déplore-t-elle.

Panique à Malines