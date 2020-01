Une lanterne céleste peut-être à l’origine du Nouvel an tragique dans un zoo allemand

Selon la police allemande, une lanterne céleste thaïlandaise, une sorte de gros lampion à même de prendre les airs, et qui avait pris son envol à l’occasion des festivités de Nouvel An, est peut-être à l’origine du sinistre qui a coûté la vie à trente animaux du zoo de Krefeld (ouest de l’Allemagne) dans la première heure de l’année 2020. Les flammes n’ont pas épargné les primates et on recense des chimpanzés, des orangs-outangs et deux gorilles parmi les victimes, selon les responsables du zoo et les services de secours. « Il s’agit du jour le plus noir de l’histoire du zoo », a commenté le directeur Wolfgang Dressen, devant des journalistes. Selon lui, seuls deux chimpanzés ont survécu à l’incendie. Ils sont légèrement blessés.

On a trouvé, dans les environs du zoo, plusieurs des lanternes célestes thaïlandaises. Selon Gerd Hoppmann, un chercheur, ces ballons à air chaud peuvent se révéler particulièrement dangereux et peuvent voler sur une distance de plus d’un kilomètre. Ils sont interdits en Allemagne depuis 2009.

A l’arrivée des secours, la maison des singes avait déjà été presque entièrement ravagée par les flammes. Un enclos où vivait une famille de gorilles comptant sept spécimens a toutefois été épargné.

Des oiseaux et des chauves-souris ont également péri dans l’incendie.

Le zoo est situé à une quinzaine de kilomètres de Dusseldorf et attire quelque 400.000 visiteurs chaque année.

source: Belga