Patrick Lefevere en veut encore plus pour Deceuninck-Quick Step

L’année 2019 aura rapporté 68 victoires à la formation Deceuninck-Quick Step, à peine moins que le record de 73 succès décrochés en 2018. Mais pour son patron, cela ne doit pas s’arrêter là. Patrick Lefevere en veut encore plus. « Nous avons conquis 68 victoires et nous avons été dominants dans les plus grandes courses du monde – Les Monuments et les grands Tours – et cela sans compter les deux titres de champions d’Europe décrochés par nos coureurs. Au bout du compte, nous avons terminé l’année en tête du classement mondial par équipe et c’est une belle récompense pour le gros travail effectué et cela nous rend fier », a commenté Patrick Lefevere dans un communiqué transmis le jour de l’An.

« Depuis la création de l’équipe (qui en est à sa 18e saison, ndlr), nous avons engrangé près de 750 victoires, mais nous ne voulons pas nous arrêter et nous en voulons encore plus. Nous espérons à nouveau une année mémorable en terme de quantité et de qualité de victoires. A la fin de l’année, nous avons dit au revoir à plusieurs coureurs qui ont grandement contribué et de façon inoubliable à nos succès pendant des années et nous en avons accueilli de nouveaux dans notre famille, onze pour être précis. C’est quelque chose de nouveau, inhérent aux choses du cyclisme et du sport en général, mais j’ai la plus grande des confiances dans la bonne combinaison entre coureurs expérimentés qui vont prendre leurs responsabilités faisant face aux attentes et à la pression et jeunes talents prometteurs qui ont envie de progresser et d’aider l’équipe. »

Source: Belga