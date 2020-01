Nouvel an tragique pour des primates dans un zoo allemand

Plus de 30 animaux sont décédés dans un incendie qui a ravagé le zoo de Krefeld (ouest de l’Allemagne) dans la première heure de l’année 2020. Les flammes n’ont pas épargné les primates et on recense des chimpanzés, des orangs-outangs et deux gorilles parmi les victimes, ont fait savoir mercredi les responsables du zoo et les services de secours.

Ces services ont été appelés à 00h38 et sont arrivés sur place dans les minutes qui ont suivi. La maison des singes avait déjà été presque entièrement ravagée par les flammes. Un enclos où vivait une famille de gorilles comptant sept spécimens a toutefois été épargné.

La cause de l’incendie n’a pas été établie, a fait savoir la police. Les responsables du zoo se disent en état de choc et l’institution restera fermée mercredi.

Des oiseaux et des chauves-souris ont également péri dans l’incendie.

Le zoo est situé à une quinzaine de kilomètres de Dusseldorf et attire quelque 400.000 visiteurs chaque année. La maison des singes avait été inaugurée en 1975.

source: Belga