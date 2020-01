Nouvel An – Environ 450 fêtards ramenés en sécurité par les Responsible Young Drivers

Une centaine de conducteurs bénévoles ont rapatrié la nuit dernière environ 450 fêtards en Belgique, indiquent dans un communiqué les Responsible Young Drivers (RYD). En Wallonie et à Bruxelles, 60 volontaires ont ramené à leur domicile 250 fêtards et reconduit 85 voitures. Les équipes ont démarré leurs missions à minuit et les appels ont été directement au rendez-vous. « Pour cette 28e édition, le bilan est fort positif. Mais l’idéal serait que chacun devienne son propre conducteur responsable, que chacun soit un conducteur sobre », concluent les RYD Wallonie-Bruxelles après une nuit de Nouvel An bien chargée.

Au nord du pays, ce sont 53 bénévoles qui ont rapatrié quelque 200 personnes et 93 voitures à bon port. Environ la moitié des missions effectuées entre minuit et 06h00 l’ont été dans la province d’Anvers.

Source: Belga