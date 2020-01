Météo – L’année 2020 commence en douceur

La première journée de 2020 se déroulera sous un temps calme et beau, avec des éclaircies attendues après la dissipation de la grisaille matinale, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 3 et 7°C. En cours de journée, le ciel se couvrira à partir de l’ouest puis sur le centre du pays. Le vent, de secteur sud, sera généralement faible.

En soirée et durant la nuit, le temps devrait rester sec, avec des minima de -3°C en Ardenne à 3°C à l’ouest. De la brume et du brouillard givrants pourront limiter la visibilité, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse, avertit l’IRM.

La douceur se poursuivra jeudi, sous des températures de 3°C à l’est et 9°C à l’ouest et un vent modéré de secteur sud. Quelques gouttes pourraient tomber localement.

Vendredi signera le retour des nuages et de la pluie.

Source: Belga