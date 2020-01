Elise Mertens reprend la saison en Chine, en simple et en double

Elise Mertens, 17e joueuse du monde, débutera l’année 2020 en Chine où la numéro 1 belge disputera le tournoi de Shenzhen tant en simple qu’en double. Elise Mertens est engagée en effet dans les deux tableaux de ce tournoi sur surface dure dotée de 775.000 dollars qui se déroule du 4 au 11 janvier.

Dans l’épreuve du simple, Elise Mertens, 24 ans, est troisième tête de série derrière la Suissesse Belinda Bencic (WTA 8) et la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 11), sa partenaire de double.

En double, Elise Mertens (6e mondiale en double) continue en effet à faire la paire avec Sabalenka (5e mondiale en double), par ailleurs tenante du titre en simple à Shenzhen. Le duo s’était offert l’US Open en 2019 après un « Sunshine double » qui les a vu enchaîner des succès à Indian Wells et Miami. Finaliste à Wuhan, Elise Mertens et Aryna Sabalenka ont été demi-finalistes à Roland Garros et quarts de finaliste à Wimbledon.

Elise Mertens et Aryna Sabalenka sont têtes de série N.1 à Shenzen. Les Tchèques Katerina Siniakova et Barbora Krejcikova sont têtes de série N.2, les Chinoises Duan Yingying et Zheng Saisai, N.3.

