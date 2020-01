Des singes décèdent à la suite d’un incendie dans un zoo en Allemagne

Un important incendie s’est déclaré la nuit du Nouvel an dans l’abri des singes au zoo de Krefeld, ville allemande de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Tous les pensionnaires qui y séjournaient sont décédés, regrette le zoo.

« Notre plus grande crainte s’est confirmée. Aucun animal dans la maison des singes n’a survécu », ont écrit les responsables sur Facebook.

Cet abri accueillait entre autres des Orangs-outans, des Chimpanzés et des Callitrichidae. Le jardin des Gorilles adjacent a été épargné.

La cause de l’incendie n’est pas encore connue. Le zoo restera fermé mercredi.

source: Belga