Les adolescents peu sensibilisés aux notions d’égalités de genre plus susceptibles de harceler les femmes

Les garçons qui ont vu leurs pairs adopter des comportements verbaux, physiques ou sexuels irrespectueux à l’encontre des femmes (par exemple des remarquées déplacées sur leur corps) présentaient eux-mêmes deux à cinq fois plus de risques d’adopter des attitudes violentes, comme harceler les filles ou se battre avec les autres.

Des chercheurs de l’Université de Pittsburgh (États-Unis) ont interrogé 866 garçons âgés entre 13 et 19 ans. Parmi les 619 adolescents interrogés qui ont déclaré avoir déjà eu un « rendez-vous amoureux », un sur trois a déclaré avoir eu un comportement violent envers une personne qu’il fréquentait au cours des neuf mois précédents.

Le harcèlement sexuel, qu’il y ait eu ou non des fréquentations, était également courant chez 485 des répondants, soit 56 %, ayant déclaré avoir adopté un tel comportement. Par ailleurs, 587 des adolescents interrogés ont reconnu avoir déjà été impliqués dans des bagarres physiques ou avoir menacé (voire blessé) quelqu’un avec une arme.

« Le mouvement #MeToo a mis en lumière l’omniprésence de la violence sexuelle et des comportements désobligeants à l’égard des femmes dans notre société. Nos résultats soulignent l’importance du fait d’être témoin de harcèlement sexuel et de violence et l’impact que cela peut avoir sur les garçons adolescents. Nous devons les transformer en une opportunité d’apprendre aux adolescents à remettre en question les normes sociales et les notions de genre sexistes », souligne la Docteure Elizabeth Miller, autrice principale de la recherche et professeure de pédiatrie à l’université de Pittsburgh.