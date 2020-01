L’autobiographie de Michelle Obama : le livre le plus emprunté à la bibliothèque de New York

L’institution centenaire a dévoilé la liste annuelle des ouvrages les plus empruntés par ses usagers pour l’année qui vient de s’écouler et les mémoires de l’ancienne première dame arrivent en tête.

Dans son autobiographie à succès parue en novembre 2018, Michelle Obama revient sur ses expériences de vie qui l’ont façonnée, de sa naissance dans les quartiers sud de Chicago à ses huit années passées à la Maison-Blanche. Même si l’épouse de Barack Obama n’a jamais perdu son sang-froid face aux attaques personnelles, elle n’hésite pas à décrire les hauts et les bas des deux mandats de son mari en notant par exemple : « J’étais honorée et heureuse d’être la première dame, mais à aucun moment je n’ai pensé glisser vers un rôle facile et glamour »…

La liste 2019 de la « New York Public Library » est largement dominée par les écrivaines cette année, elle comprend notamment l’autobiographie de Tara Westover, intitulée « Une éducation » (« Educated »), parue en février 2018. Dans ses mémoires, Tara Westlover raconte son destin de cadette d’une fratrie de sept enfants dans une famille mormone de l’Idaho. Pendant son enfance, elle n’a eu accès ni aux hôpitaux ni à l’école. Sans éducation formelle, la jeune femme a cependant réussi à intégrer la prestigieuse université de Brigham Young.