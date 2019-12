Typhon aux Philippines: le bilan grimpe à 50 morts

Le typhon Phanfone, qui s’est abattu sur les Philippines le jour de Noël, a fait au moins 50 morts, soit la tempête la plus meurtrière de 2019 dans le pays, selon un nouveau bilan annoncé mardi par les autorités. Lors du passage de ce typhon, qui s’accompagnait de fortes précipitations et de vents destructeurs, des bâtiments se sont effondrés principalement sur l’île centrale de l’archipel des Visayas, affectant plus de deux millions de personnes.

Au moins 80.000 Philippins se trouvaient toujours mardi dans des abris d’urgence où ils devront passer le réveillon du Nouvel An, compte tenu de l’ampleur des destructions.

« Nous sommes tristes que certains de nos compatriotes soient toujours dans des centres d’évacuation mais nous les assurons de notre soutien jusqu’à ce qu’ils se remettent sur pied », a déclaré Mark Timbal, porte-parole de l’agence nationale de gestion des catastrophes.

Cinq personnes sont toujours portées disparues près d’une semaine après le passage du typhon qui a fait 143 blessés.

Un précédent bilan faisait état dimanche de 47 morts.

Parmi les victimes figurent trois membres de l’équipage d’un bateau qui a chaviré en raison de forts vents, un policier électrocuté par la chute d’un poteau ou encore un homme écrasé par un arbre.

Le typhon Phanfone, appelé Ursula aux Philippines, était le 21e à frapper cette année cette nation insulaire.

La plupart de ces typhons ou tempêtes dévastent cultures, habitations et infrastructures, et contribuent à entretenir une pauvreté endémique.

source: Belga