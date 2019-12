Réforme des retraites en France – La réforme des retraites sera menée à son terme, assure Emmanuel Macron

Le président français Emmanuel Macron a assuré mardi que la réforme contestée des retraites prendra « en compte les tâches difficiles » pour pouvoir « partir plus tôt », lors de ses vœux aux Français depuis l’Élysée. Il a également affirmé qu’elle sera menée à son terme. « Nous prendrons en compte les tâches difficiles pour permettre à ceux qui les exercent de partir plus tôt sans que cela soit lié à un statut ou à une entreprise », a déclaré le chef de l’État, qui avait prévenu début octobre qu’il « n’ador(ait) pas le mot de ‘pénibilité' ».

« Je mesure combien les décisions prises peuvent heurter et susciter des craintes et des oppositions », a reconnu le président. « Faut-il pour autant renoncer à changer notre pays, notre quotidien? Non. Car ce serait abandonner ceux que le système a déjà abandonnés, ce serait trahir nos enfants, leurs enfants après eux, qui alors, auraient à payer le prix de nos renoncements. C’est pour cela que la réforme des retraites sera menée à son terme », a-t-il ajouté.

Le président a également demandé au gouvernement de « trouver un compromis rapide » alors que la réforme des retraites est décriée par de nombreux Français. Un mouvement de grève traverse le pays depuis 27 jours, perturbant fortement les transports publics.

« Avec les organisations syndicales qui le veulent, j’attends du gouvernement d’Edouard Philippe qu’il trouve la voie d’un compromis rapide » sur ce projet, « dans le respect des principes » que le chef de l’Etat a énumérés, notamment « plus d’équité ».

Emmanuel Macron a enfin annoncé qu’il prendra de « nouvelles décisions » contre « les forces qui minent l’unité nationale ».

source: Belga