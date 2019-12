Météo – Beau temps attendu pour débuter 2020

L’an 2020 débutera mercredi sous un temps assez beau, avec parfois de belles éclaircies, annonce l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Mardi, la nébulosité augmentera à partir du nord avec un risque de brume et de brouillard. Dans le sud du pays, la journée commencera sous le soleil mais les nuages reviendront progressivement en cours de journée. Les maxima se situeront entre 4 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 8 degrés sur l’ouest du pays. Il soufflera un vent faible de direction variable, devenant ensuite faible à modéré d’est.

Mardi soir et la nuit prochaine, le temps restera sec avec des éclaircies parfois larges ou des champs de nuages bas. Un peu de brume ou quelques bancs de brouillard pourront se former par endroits. Quelques plaques de givres pourront également se former de manière localisées. Les minima seront proches de 0 degré.

Mercredi, premier jour de l’année nouvelle, le temps sera ensoleillé en de nombreux endroits. Des nuages bas en provenance de la France pourront déborder sur l’ouest du pays en cours de journée, puis pourront s’étendre aux autres régions en soirée et la nuit suivante. Les maxima seront compris entre 3 et 7 degrés.

A partir de jeudi, le ciel sera assez nuageux avec parfois un peu de pluie, surtout durant la nuit de jeudi à vendredi et la journée de vendredi. Le temps restera assez doux pour la saison.

