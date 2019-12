Le téléphérique à Jérusalem, projet de toutes les controverses

Le gouvernement israélien prévoit la construction d’ici 2021, pour 200 millions de shekels (52 millions €), d’un téléphérique pour acheminer les touristes jusqu’à la Vieille Ville de Jérusalem, coeur de sites parmi les plus importants des trois religions monothéistes.

Objectif déclaré: faire face aux problèmes de circulation et de pollution liés au nombre croissant de visiteurs, qui a doublé en près de cinq ans dans la Ville sainte et devrait dépasser les quatre millions en 2019, selon le ministère du Tourisme.

« Le téléphérique permettra un accès facile et pratique au mur occidental (Mur des Lamentations, site de prière le plus sacré des juifs) (…) et sera une formidable attraction touristique », avait déclaré le ministre Yariv Levin en mai 2018, lors de l’approbation initiale du projet par le gouvernement.

Comme de nombreux guides touristiques, Michel Seban se réjouit d’une solution qui permettra, selon lui, de mettre fin à l’engorgement de la Vieille ville. « C’est devenu impossible de se garer, seuls les autobus peuvent s’approcher et décharger leurs touristes », ajoute-t-il.

Des experts farouchement opposés au projet

Mais une coalition d’archéologues, d’architectes et d’urbanistes dénoncent un affront esthétique et architectural. Et comme le tracé envisagé pour le téléphérique traverse la partie orientale de la ville, les Palestiniens s’insurgent contre une tentative supplémentaire, selon eux, d’inscrire dans les faits l’occupation de Jérusalem-Est, dont l’annexion par Israël n’a jamais été reconnue par la communauté internationale.

« Jérusalem n’est pas Disneyland, son paysage et son patrimoine ne sont pas à vendre », se sont aussi insurgés 70 architectes, archéologues et universitaires israéliens dans une lettre ouverte au gouvernement, avant l’adoption du projet. Et plus de 30 architectes et universitaires internationaux de premier plan ont demandé au gouvernement de l’abandonner, jugeant qu’un « téléphérique n’est pas approprié pour les villes antiques dont l’horizon urbain a été préservé pendant des centaines ou des milliers d’années ».