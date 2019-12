Et la meilleure série de la décennie est…

Après un large sondage mené par le média britannique LADBible, la série Peaky Blinders a été élue « meilleure série de la décennie », devançant de peu « Breaking Bad ».

Près de 30.000 internautes ont voté via les réseaux sociaux pour élire « la meilleure série de la décennie », dans un sondage organisé par LADBible, le média britannique.

Peaky Blinders arrive sur la première marche du podium, à une poignée de votes de la série américain Breaking Bad. Game of Thrones complète le top 3, suivi par Chernobyl.

La série dramatique de la BBC plébiscitée par les internautes suit les aventures du clan Shelby, dans le Birmingham de l’entre-deux-guerres.

La saison 5 de Peaky Blinders a été diffusée cette année. Dès lors les fans attendent impatiemment la sixième saison, dont le tournage n’a pas encore démarré. Si l’on envisage une date de sortie pour 2021, cette sixième saison ne serait pas encore la dernière, à en croire Steven Knight, le réalisateur cité par LADBible.

It’s the grand final for the best TV show of the decade after a week of voting. Now it’s time to decide the winner… pic.twitter.com/PhWcuzXyIB

— LADbible (@ladbible) December 27, 2019