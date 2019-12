Ils jettent 17.500 € de leur héritage à la déchetterie

Après avoir vidé la maison d’un parent décédé, un couple britannique a jeté 17.500€ en liquide à la déchetterie du coin. Grâce aux employés et à leur honnêteté, ils ont pu récupérer cette part non négligeable de leur héritage.

Après le décès de l’un de leurs proches, un couple britannique s’est rendu à son domicile pour faire le tri et vider sa maison près de Bristol (sud-ouest de l’Angleterre). Sur le chemin du retour, ils s’arrêtent à la déchetterie pour jeter quelques cartons qu’ils pensaient, bien à tort, pleins de choses inutiles…

Il s’en est d’ailleurs fallu de peu pour qu’une somme conséquente disparaisse, broyée par un recycleur.

Heureusement, peu après leur passage, le staff s’est mis à parcourir les cartons du centre de tri, à la recherche de câbles électriques. C’est alors qu’ils ont aperçu dans les caisses, complètement par hasard, un carton plein de billets de banque. À l’intérieur de la boîte se trouvaient au total 15.000 £, soit 17.500€ en liquide.

Les membres du personnel de la déchetterie ont pu facilement retrouver le véhicule qui avait apporté ce carton grâce aux caméras de surveillance. Ils ont ensuite pu l’identifier grâce à un système de reconnaissance des plaques d’immatriculation.

D’une honnêteté et d’une intégrité épatantes, ils ont remis ces données et ce fameux carton à la police locale. Les agents ont à leur tour pu déterminer à qui appartenait la voiture, et par extension, qui était venu déposer cette véritable boîte aux trésors.

C’est ainsi que peu avant Noël, le couple a pu se rendre au commissariat pour récupérer cet héritage inattendu. S’ils savaient que leur parent avait pour habitude de cacher des coupures dans sa maison, ils ne s’attendaient pas du tout à découvrir une telle somme en liquide chez lui, ont-ils précisé.

A huge thank you to the staff at the @bathnes recycling centre in Midsomer Norton for making this Burham-on-Sea couple’s Christmas a little better than expected 👏👮‍♂️👏👮‍♀️

Wishing you all a very happy and safe new year ✨ pic.twitter.com/SfwW7k6c32

— Avon and Somerset Police (@ASPolice) December 27, 2019