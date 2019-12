Orlando Bloom et Katie Perry bientôt parents?

Cela fait un peu plus de quatre ans qu’Orlando Bloom et Katie Perry sont en couple et vivent une belle histoire d’amour. Alors qu’ils vont prochainement se marier, l’acteur britannique n’a pas exclu le fait de bientôt faire un enfant avec la chanteuse, lui qui est déjà papa.

Un bébé Bloom-Perry verra-t-il bientôt le jour? Si l’on en croit l’interview qu’Orlando Bloom a livré à la radio BBC Radio 1, cela pourrait rapidement être d’actualité pour le couple: « Ecoutez, j’adore les enfants, j’adore le fait qu’elle est adorable avec les enfants et ça serait génial, a-t-il confié, surexcité. On prévoit cela. Elle se comporte elle-même un peu comme une enfant et elle est géniale avec eux. Quand on part en vacances l’été, toute notre famille était réunie mais elle restait avec les enfants car elle adore cela. Elle est totalement partante. »

Il semble donc que la chanteuse est avenante avec Flynn, le fils de 8 ans qu’Orlando Bloom a eu avec la mannequin Miranda Kerr dans une ancienne relation. Il y a quelques mois encore, elle était photographiée en tête à tête avec le petit-garçon.

Rien ne presse

Le 14 février dernier, Orlando Bloom demandait la main de la chanteuse, mais, depuis, ils préfèrent prendre leur temps. Ils ont expliqué ne pas vouloir précipiter les choses et ont déjà reculé la cérémonie qui était, à l’origine, prévue en décembre. Pour cause, le couple cherche encore le lieu idéal pour organiser la cérémonie. Aucun détail quant à cette grande fête n’a été révélé et on ne sait donc pas s’il faut s’attendre à une cérémonie intimiste ou un mariage en grandes pompes…