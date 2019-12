L’Allemand Daniel Deusser s’impose en Coupe du monde, Wilm Vermeir 3e

L’Allemand Daniel Deusser, sur Killer Queen VDM, a remporté la manche de Coupe du monde de saut d’obstacles disputée lundi dans le cadre du Jumping de Malines. Il s’est imposé en 41.37 dans le barrage devant le Suisse Pius Schwitzer (Cortney Cox/44.02) et le Belge Wilm Vermeir (IQ van het Steentje/45.16), décrochant un second succès à Malines après 2013. Olivier Philippaerts (H&M Legend Of Love) a pris la 6e place et Jos Verlooy (Igor) la 11e.

Les autres cavaliers belges ne se sont pas qualifiés pour le barrage. Niels Bruynseels (Gancia de Muze) termine 7e, Dominique Hendrickx (Koriano van Klapscheut) 19e, Celine Schoonbroodt-de Azevedo (Gentlemen vh Veldhof) 20e, Pieter Clemens (Quintini) 21e, Nicola Philippaerts (Katanga v.H Dingeshof) 24e, François Mathy Jr (Uno de la Roque) 26e, Pieter Devos (Apart) 27e et Gilles Thomas (Konak) 28e. Zoe Conter (Univers du Vinnebus) et Gudrun Patteet (Sea Coast Valdelamadre Clooney) ont abandonné.

Pieter Devos reste leader de la Coupe du monde avec 55 points, à égalité de points avec le Suisse Steve Guerdat et l’Italien Emmanuele Guadiano (55). Le Britannique Scott Brash (47) et le Suisse Martin Fuchs (44) complètent le top 5.

Les 18 premiers du classement seront qualifiés pour la finale en avril à Las Vegas.

Source: Belga