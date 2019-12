Des jumeaux se suicident en découvrant le cancer de l’un d’entre eux

Bill et Joe Smith, des jumeaux de 32 ans, ont été retrouvés pendus à un arbre dans le Kent, en Angleterre. Ils auraient commis ce geste terrible en découvrant que Joe souffrait d’un cancer et auraient fait un « pacte de suicide ».

Ils étaient connus pour avoir participé à l’émission de téléréalité britannique « My Big Fat Gypsy Wedding ». Bill et Joe Smith ont été retrouvés morts côte à côte ce samedi en Angleterre, dans ce qui est, selon toute vraisemblance, un suicide commun. Les premiers éléments de l’enquête, rapportés par le Daily Mail, estiment que les deux frères auraient fait un « pacte de suicide ».

En effet, l’un d’entre eux, Joe, a découvert qu’il était atteint d’un cancer. Son frère, Bill, s’est montré particulièrement affecté par la nouvelle et lui avait confié ne pas pouvoir vivre sans lui. Les deux frères ont laissé une lettre pour leur famille, leur indiquant l’endroit où ils retrouveraient les corps, comme l’explique une de leurs cousines: « Nous avons trouvé un mot disant que c’était ce qu’ils voulaient et qu’on les trouverait dans le bois où ils jouaient ensemble étant enfants. Mon oncle s’est rendu sur place et les a trouvés. »

Our hearts go out to the family and friends of siblings Bill and Joe Smith at this difficult time.

If you or someone you know needs help, please contact the National Suicide Prevention Lifeline at 1-800-273-8255 or text 741-741 to speak with a trained counselor right away.

