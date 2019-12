JoeyStarr en montre beaucoup trop sur Instagram

JoeyStarr est actuellement en vacances à Dubaï où il profite avec son ami Cut Killer, notamment pour faire la promotion de soirée en boîte de nuit. Au réveil de l’une de ces soirées, le rappeur a voulu prendre une photo de son paysage, mais c’est autre chose que les internautes ont vu dans le reflet de la vitre…

JoeyStarr est définitivement incorrigible. Ce 27 décembre, il participait à une soirée dans une boîte de nuit avec son ami Cut Killer. Le lendemain de la fête, il voulait poster une photo de la vue qu’il avait depuis sa chambre d’hôtel. Probablement encore un petit peu dans le gaz, il a posté la photo sans remarquer que le reflet de la vitre était particulièrement visible.

Une publication pour le buzz?

Ainsi, il a exhibé ses parties intimes à toute sa communauté dans sa story Instagram, puisqu’il prenait le photo de son plus petit appareil. Loin d’être gêné par la situation, le rappeur a décidé de prendre les choses avec humour, tout en remettant à leur place les personnes qui estiment qu’il avait posté ça pour faire le buzz: « C’est les mêmes qui pensent que tu agis pour le buzz quoique tu fasses et qui sont en fait capables de tout pour rien… Big up à toutes les couilles molles qui se sentent obligées de m’expliquer ce qu’il faut que je fasse ou pas surtout quand c’est fait par inadvertance. »

Toujours aussi peu embarrassé, il a poursuivi en repostant certaines photos et détournements humoristiques de ses fans. « Le philosophe de proximité que l’on nomme JoeyStarr m’a dit : ‘Par temps clair, on voit encore plus loin’. À méditer », peut-on notamment lire sur une des publications reprises. On ne le changera donc jamais… et c’est tant mieux?