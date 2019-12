Open d’Australie – Murray après son forfait pour Melbourne: « J’ai travaillé tellement dur »

« J’ai travaillé tellement dur pour être à nouveau capable de jouer au meilleur niveau que je suis très déçu de ne pas pouvoir jouer l’Open d’Australie en janvier », a déclaré Andy Murray. Samedi, l’Écossais de 32 ans, ancien N.1 mondial, a renoncé à la première levée du Grand Chelem 2020 en raison d’une blessure à l’aine. « Après l’Open d’Australie de cette année, lors duquel je n’étais pas sûr de pouvoir revenir y jouer, j’étais très excité à l’idée de pouvoir faire mon retour à Melbourne. Je voulais donner le meilleur de moi-même, cela me déçoit d’autant plus », a déclaré le quintuple finaliste aux antipodes, qui pourrait faire son retour à Montpellier début février. « J’ai malheureusement subi une blessure récemment et, par mesure de précaution, je dois d’abord y remédier avant de retrouver la compétition. »

Le triple vainqueur en Grand Chelem et double champion olympique s’était blessé à l’aine lors de la Coupe Davis à Madrid (Espagne) mi-novembre. Cette blessure « n’a pas guéri aussi vite qu’on aurait pu l’espérer », a indiqué son agent Matt Gentry.

Murray manquera aussi la première édition de l’ATP Cup début janvier. L’Écossais, qui n’est plus apparu en Grand Chelem depuis l’Open d’Australie 2019, avait effectué en 2019 un retour remarqué sur le circuit ATP, remportant en octobre à l’European Open d’Anvers son premier titre depuis 2017, près de neuf mois après une deuxième opération de la hanche gauche qui l’avait conduit à annoncer en janvier 2019 sa probable retraite des courts.

L’Open d’Australie, avec une dotation record de 49 millions de dollars américains, se tiendra du 20 janvier au 2 février sur les courts de Melbourne Park.

Source: Belga