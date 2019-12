Euromillions Basket League – La Team World remporte l’Orange All-Star Game

Les joueurs étrangers d’Euromillions Basket League, le championnat belge de basket, se sont imposés samedi soir à Forest National (111-118) face à l’équipe belge dans le cadre du Orange All-Star Game. Au total, ce ne sont pas moins de 6205 euros qui ont été récoltés pour la Fondation contre le cancer. Malgré l’absence de nombreux joueurs, ceux qui étaient présents samedi soir à Forest National ont assuré le spectacle devant plus de 2.000 personnes. Une vraie rencontre de gala où les dunks et les contre-attaques se sont succédés pour le plus grand bonheur des spectateurs.

Au final, c’est la « Team World », composée des joueurs étrangers du championnat de Belgique, qui l’a emporté face à la « Team Belgium », sur le score de 111-118.

Cet événement était axé autour de la lutte contre le cancer, une maladie dont le fils de Pascal Angillis, le coach du Spirou de Charleroi, souffre depuis quelques mois. Symboliquement, il a même été élu MVP (meilleur joueur) de la rencontre.

Un euro par ticket vendu était reversé à la Fondation contre le cancer et au total, ce ne sont pas moins de 6205 euros qui ont été récoltés.

La soirée était également agrémentée de plusieurs concours. Celui d’adresse a été remporté par l’Alostois Vladimir Mihailovic. Le Montois Katin Reinhardt remporte le concours à trois points alors que le Liégeois Francis Torreborre s’impose dans le concours de dunks.

Source: Belga