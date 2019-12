Défilé de vieilles voitures à Gand pour protester contre la zone de basses émissions

Des centaines de voitures anciennes ont défilé samedi midi à Gand en guise de protestation contre la zone de basses émissions (LEZ) qui doit entrer en vigueur la semaine prochaine. Les voitures les plus polluantes pour la qualité de l’air ne pourront plus pénétrer dans le centre-ville. Avec son action « Dernier trajet à Gand », le groupe « Red De Oldtimer » demande une adaptation des règles. Des conducteurs de voitures anciennes mais aussi de bus et voitures plus récentes qui ne répondent pas aux critères de la nouvelle LEZ y ont participé.

La manifestation a causé plusieurs embarras de circulation dans la ville flamande, outre une forte odeur de carburant en certains lieux.

Source: Belga