Les discriminations à l’encontre de la communauté LGBT restent fortement ancrées

Une étude menée dans plus de 20 pays du monde montre que les préjugés et attitudes discriminatoires à l’encontre de la communauté LGBT restent fortement ancrés, en particulier au sein des sociétés occidentales.

Les stéréotypes liés aux « normes de genre » en société ont la vie dure : par exemple ceux selon lesquels une femme aux cheveux courts est « forcément » lesbienne ou encore que les hommes « efféminés » manquent de « virilité ». Afin de déterminer de quelles manières ces formes de stigmatisation visent la communauté LBGT, trois chercheurs de l’université de New York à Abu Dhabi ont réalisé une étude à échelle mondiale, à travers 23 pays répartis sur les cinq continents (Afrique du sud, Argentine, Australie, Canada, Chine, France etc).

L’équipe qui a réalisé la recherché a mis un point d’honneur à distinguer les attitudes discriminantes, voire les violences subies par les hommes gais et les lesbiennes, précisant que la plupart des recherches se concentrent sur l’homosexualité en tant que catégorie générale, sans prendre le sexe en compte.

Intolérance envers les hommes

Parus dans la revue Social Psychological and Personality Science, les résultats montrent une intolérance globalement plus forte à l’encontre des hommes gais que les femmes dans les 23 pays étudiés. Les auteurs de l’étude ont également été surpris par la constance de la relation entre l’approbation des normes de genre et les préjugés sexuels. « Même si certains pays tels que l’Inde, la Chine et la Corée du sud ne se conformaient pas à ce modèle, la majorité des pays le faisaient », explique Maria Laura Bettinsoli, qui a co-dirigé l’étude.

Ce sont dans les régions du monde occidentales, y compris celles qui ont les politiques les plus tolérantes en termes de droits LGBT comme le Canada ou la Suède, que les attitudes discriminatoires demeurent les plus fortes.

« Nous avons constaté que, conformément aux recherches précédentes, l’approbation des normes relatives au genre était associée à des attitudes homophobes à l’égard des hommes gais et des femmes lesbiennes dans tous les pays occidentaux de notre échantillon », note Maria Laura Bettinsoli. Ce constat s’appliquait également à des pays comme la Russie, la Turquie et l’Afrique du sud.