Nouveau le 1er janvier – Entrée en vigueur du nouveau système de classement mondial de hockey

Un nouveau système de classement mondial sera d’application à partir du 1er janvier 2020. Un « ranking » non plus déterminé depuis 2003 par les résultats obtenus lors des grands tournois internationaux, mais désormais basé sur les rencontres reconnues par la fédération internationale de hockey (FIH) entre chaque nation. A l’avenir, « P=P+(RxWxI) » sera la nouvelle formule magique exploitée par la FIH pour faire évoluer le classement international, tant chez les dames que chez les messieurs. La nouvelle formule, où « P » désigne le nombre de points perdus ou gagnés, se rapproche très fort du mode calcul de la fédération de football (Fifa).

Elle enregistre essentiellement le résultat (R) découlant de chaque rencontre entre nations, avec au final des points perdus ou gagnés pour chaque intervenant tout en tenant compte de l’écart entre les équipes (W) et l’importance de l’évènement (I).

Chaque pays commencera l’année 2020 dans la même position et avec le même nombre de points qu’avec le classement de fin 2019. Les Red Lions sont actuellement 2e, avec 2.348 points, à seulement deux petits points de l’Australie, leader. Chez les dames, les Red Panthers pointent au 12e rang mondial, avec 1.345 unités.

Source: Belga