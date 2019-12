Nicaragua: une ONG dénonce l’agression de frères de la Belge Amaya Coppens

Une organisation de défense des droits de l’homme au Nicaragua a dénoncé jeudi l’agression de deux frères de la militante belgo-nicaraguayenne Amaya Coppens, victimes d’un « violente passage à tabac » de la part de sympathisants du gouvernement et de paramilitaires. Selon le Centre nicaraguayen des droits de l’Homme (Cenidh), Santiago et Diego Coppens, ainsi que deux de leurs amis, ont été attaqués lors d’une manifestation contre l’incarcération de prisonniers politiques dans la soirée de mardi.

La manifestation pacifique était organisée à Chinandega (nord-ouest), avec le slogan « Un Noël en liberté ».

Des témoins ont rapporté que ces quatre jeunes hommes avaient été menacés de mort, entendant entre autres: « Si tu t’enfuis, il y a trois plombs qui vont t’atteindre ».

Des gens ont tenté d’aider les victimes de l’agression, mais les agresseurs « étaient armés » et « disaient à tout le monde de s’en aller, de ne rien dire, sinon ils allaient les abattre », d’après ces témoins.

Après le passage à tabac, les agresseurs ont amené leurs victimes à un poste de police, où elles sont restées une partie de la nuit. Puis ils ont été raccompagnés à leur domicile par les forces de l’ordre, qui leur ont demandé de préciser à leurs proches que la police n’y était pour rien.

Le Cenidh a estimé que cette agression relevait d’une « stratégie de répression », puisque « les agresseurs savaient qu’il s’agissait des frères d’Amaya Coppens, qui s’est transformée en symbole de la résistance au niveau mondial ».

La Belgo-Nicaraguayenne, étudiante en médecine de 24 ans, a été arrêtée deux fois: en avril 2018 pour avoir participé à des manifestations contre le régime du président Daniel Ortaga, puis en novembre 2019 pour avoir apporté de l’aide à des femmes proches d’opposants emprisonnés qui entamaient une grève de la faim.

Incarcérée depuis, elle doit être jugée le 30 janvier pour détention d’arme illégale.

D’après la Commission interaméricaine des droits humains (CIDH), la violente répression des manifestations de 2018 avait fait 328 morts, abouti à des centaines d’incarcérations, et poussé à l’exil plus de 60.000 personnes.

source: Belga