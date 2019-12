Des éclaircies arrivent progressivement pour le week-end

Le temps sera souvent très nuageux, mais généralement sec vendredi après-midi, selon les prévisions de l’institut royal météorologique. Sur le nord-est, quelques éclaircies pourront se développer. De la brume pourra persister par endroits. Les maxima varieront entre 6 et 9 degrés. Le vent sera faible de secteur est à nord-est. Vendredi soir et durant la nuit, le temps restera sec avec progressivement des éclaircies sur l’est du pays. Sur l’ouest et le centre, il fera souvent très nuageux. De la brume restera possible par endroits. Les minima se situeront entre -2 degrés en Hautes-Fagnes et 6 degrés au littoral. Le vent sera faible de secteur est et parfois de direction variable.

Samedi, la journée débutera avec de nombreux nuages bas sur la moitié ouest, mais en cours de journée, les éclaircies présentes sur l’est s’étendront au reste du pays. Sur l’extrême ouest, le temps pourra rester nuageux jusqu’en soirée. Les maxima se situeront entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 7 ou 8 degrés sur l’ouest. Le vent sera faible de secteur sud-est. Samedi soir, le temps deviendra peu nuageux sur la plupart des régions. En cours de nuit, quelques champs nuageux traverseront le pays à partir de l’ouest. Les gelées seront répandues avec des valeurs comprises entre 0 et -4 degrés. Le vent sera faible de secteur sud-est.

Dimanche, le temps sera sec avec des périodes ensoleillées et quelques champs nuageux traversant le pays d’ouest en est. Les maxima oscilleront entre 4 et 6 degrés. Le vent sera faible de secteur sud à sud-est.

Source: Belga