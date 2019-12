À 8 ans, elle préfère offrir 270 kg de nourriture aux chiens abandonnés que recevoir des jouets à Noël

Pour Noël, le plus grand souhait de Landyn, 8 ans, était de venir en aide aux chiens et chats abandonnés pendant les fêtes. Elle a préféré ne pas recevoir de cadeau pour elle et consacrer cet argent à de la nourriture pour ces pauvres animaux.

Du haut de ses huit ans, Landyn, une jeune Américaine, a décidé d’agir pour les animaux sans abris recueillis dans le refuge de son quartier. Ainsi, à la place des traditionnels jouets, elle a demandé au père Noël de l’argent pour pouvoir leur acheter de la nourriture.

Le jour du réveillon, elle a ainsi pu apporter quelque 600 livres, soit 270 kg, de nourriture pour animaux (chiens et chats). Touché par cette bonne action, le refuge de Pesco, Washington, a publié une photo de l’enfant pour la remercier de sa gentillesse.

Déjà trois opérations de dons

Alisha, sa maman a confié aux médias américains qu’il s’agit en réalité de la troisième année où sa fille fait un don de la sorte.

En effet, Landyn a été très marquée par sa première visite au refuge, en 2016. C’est à ce moment-là, attristée de voir tant d’animaux seuls et sans abris pour les fêtes, qu’elle a décidé d’agir. Désormais, depuis trois ans elle récolte et donne au refuge de la nourriture, mais aussi des couvertures et des friandises pour chiens et chats.

D’ailleurs, elle a déjà commencé sa cagnotte pour 2020, glisse sa maman.