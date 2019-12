La chanson « Papaoutai » de Stromae a désignée par plus de 7.000 internautes de Franceinfo comme étant la « chanson de la décennie ». L’artiste belge devance de grands noms de la scène internationale, comme les Daft Punk, Adele, Sia, ou encore Pharell Williams.

Sorti en 2013, le tube « Papaoutai » de Stromae était rapidement devenu un succès mondial. Il cumule plus de 670 millions de vues sur Youtube, ce qui en fait la vidéo francophone la plus regardée sur la plateforme.

Ce jeudi, il a été plébiscité par plus de 7.000 Français lors d’un sondage de France Info. Il est le seul morceau en français de ce classement des hits de la décennie 2010-2019.

Avec plus de 40% des votes, il se place sur la première marche du podium, devant « Get Lucky » de Daft Punk et « Chandelier » de Sia, arrivés respectivement en 2e et 3e position.

Le top 5 est complété par Adele, avec « Rolling in the Deep» (4e) et par Pharell Williams avec son hit planétaire «Happy» (5e). Adele est la seule artiste à apparaître deux fois dans ce classement des chansons qui ont marqué la décennie : son titre « Hello » se trouve à la sixième place.