Rafael Nadal et Simone Biles, champions des champions 2019 pour l’Equipe

Pour le quotidien sportif français l’Equipe, l’Espagnol Rafael Nadal et la gymnaste Simone Biles sont les champions des champions 2019 selon le traditionnel referendum auprès de ses journalistes. Le joueur de tennis espagnol Rafael Nadal, 33 ans, numéro un mondial, vainqueur de Roland-Garros, de l’US Open et de la Coupe Davis avec l’Espagne, est sacré pour la 4e fois après 2010, 2013 et 2017 et se rapproche du record du sprinter jamaïquain Usain Bolt couronné à 5 reprises.

Côté féminin, Simone Biles, 22 ans, se succède à elle-même. La gymnaste américaine, cinq fois championne du monde cette année, et désormais détentrice de 25 médailles dont 19 titres (record absolu), avait déjà été sacrée en 2016 et 2018.

Ce referendum a été mis sur pied pour la première fois en 1975.

Source: Belga