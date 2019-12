Le Néerlandais Mathieu van der Poel survole les débats à Heusden-Zolder

Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a remporté la 7e des 9 manches de la Coupe du monde de cyclocross, jeudi à Heusden-Zolder, s’adjugeant la 25e victoire de sa saison. Quatre jours après son succès à Namur, le champion du monde s’est adjugé la dernière des trois étapes belges de la Coupe du monde devant Laurens Sweeck et Quinten Hermans, s’imposant pour la 3e année de suite sur le circuit limbourgeois.

Michael Vanthourenhout a pris la 4e place. « Je ne m’attendais pas me retrouver isolé dès ma première attaque », a reconnu Mathieu van der Poel parti au 4e des neuf tours. « Cela ne se passe jamais ainsi en général, je suis content mais ce ne fut pas facile de rester devant. »

Leader de la Coupe du monde, Toon Aerts prenait le départ jeudi avec une côte cassée et trois côtes fissurées, souhaitant défendre sa 1e place au général. Le champion de Belgique a chuté au départ et a été contrait à la poursuite tout au long des 27,5 km du parcours. Il terminera 14e à 1:04 de son rival, mais il conserve sa place de leader au classement général de la Coupe du monde.

Mathieu van der Poel se rapproche après sa 4e victoire de suite en Coupe du monde après Tabor, Coxyde et Namur.

Le 19 janvier, l’avant-dernière épreuve est prévue en France, Nommay avant la clôture fixée une semaine plus tard, le 26 janvier, à Hoogerheide.

Chez les dames, c’est la Néerlandaise Lucinda Brand qui s’est imposée, signant elle aussi le doublé Namur – Heusden-Zolder. Elle a devancé ses compatriotes Ceylin Alvarado et Annemarie Worst, Marianne Vos et Inge van der Heijden complétant un top 5 100 % orange. Sanne Cant termine 6e et première Belge, Laura Verdonschot prend la 10e place.

Ceylin Alvarado prend la tête de la Coupe du monde avec 360 points, 1 de plus que la Tchèque Katerina Nash. Annemarie Worst est 3e avec 345 unités.

Thibau Nys l’a emporté chez les juniors, alors que le Suisse Kevin Kuhn s’est imposé en espoirs.

Source: Belga