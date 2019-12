La fille de Bruce Lee réclame des millions à une chaîne de fast food chinoise

Shannon Lee, la fille du légendaire acteur adepte des arts martiaux Bruce Lee, traîne en justice la célèbre chaîne de restauration rapide chinoise Real Kungfu. Elle lui réclame des dommages et intérêts pour l’utilisation depuis des années, sans autorisation, d’une image représentant son père sur le logo de la chaîne. Elle exige également que Real Kungfu cesse immédiatement d’exploiter l’image de l’acteur, décédé en 1973. Real Kungfu, qui compte plusieurs centaines de restaurants en Chine, se dit surpris de l’action en justice et examine la plainte avant de réagir.

Shannon Lee réclame 210 millions de yuans (environ 27 millions d’euros) de dommages et intérêts et 88.000 yuans (11.300 euros) pour les frais de justice. Un tribunal de Shanghai a été saisi de l’affaire.

Deux autres entreprises sont accusées par Shannon Lee de violations semblables du droit à l’image de Bruce Lee.

L’affaire est intéressante car les autorités chinoises ont récemment promis de mieux protéger les droits de propriété intellectuelle alors que l’Empire du milieu est régulièrement accusé d’en faire fi.

Source: Belga