Jupiler Pro League – Le Club Bruges termine l’année par un large succès sur Zulte Waregem

Le Club Bruges a terminé l’année 2019 par un large succès 4-0 sur Zulte Waregem, jeudi, lors de la 21e journée de la Jupiler Pro League. Krépin Diatta (30e), David Okereke (61e, 64e) et Ruud Vormer (90e+2) ont inscrit les buts brugeois. Les Blauw-zwart comptent désormais 11 points d’avance sur l’Antwerp. En première période, face à un bloc de Zulte Waregem bien en place, Bruges trouvait difficilement des espaces. Les Brugeois prenaient les commandes à la demi-heure. Siebe Schrijvers prenait le ballon à Marvin Baudry dans le rectangle et centrait de la gauche pour Krépin Diatta, posté au second poteau, qui se jetait pour envoyer le cuir au fond des filets.

Bruges se mettait à l’abri en quelques minutes grâce à un doublé de David Okereke. A l’heure de jeu, l’attaquant nigérian, monté quelques instants plus tôt, réceptionnait un long ballon de Rits, se jouait Baudry et doublait la mise. Trois minutes plus tard, un beau mouvement collectif s’achevait par une balle piquée de Vanaken vers Okereke, lequel trompait Bossut d’une frappe enroulée (64e).

Après avoir vu le poteau repousser son coup franc (64e), Ruud Vormer fixait le score à 4-0 en fin de partie (90e+2). Le Néerlandais reprenait en un temps un centre de la gauche de Sobol. Vormer débloque ainsi son compteur en championnat cette saison.

Avec 15 victoires, 4 partages et 1 défaite, Bruges termine l’année 2019 avec 49 points. Son plus proche poursuivant l’Antwerp, qui reçoit Anderlecht vendredi, en compte 11 de moins. Un écart conséquent alors que l’année 2020 des Brugeois commencera par trois déplacements, à Anderlecht (le 19 janvier), Courtrai (le 26) et Charleroi (le 29, en match d’alignement).

Zulte Waregem, 31 points, recule en septième position, dépassé par Malines (34), qui s’est imposé à Mouscron (1-2) dans l’après-midi.

