Euromillions Basket League – Limburg Utd gâche la soirée du Brussels à Forest National, Anvers au bout du suspens

Alost s’est facilement imposé à Liège (70-101) jeudi soir pour le compte de la troisième journée du deuxième tour en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Dans le même temps, Ostende s’est repris en l’emportant à la maison face à Louvain (95-82) alors que le Brussels s’est incliné dans son Eloya Christmas Game à Forest National contre Limburg (71-80) et qu’Anvers l’a emporté après deux prolongations (87-95) en déplacement à Malines. Grosse désillusion en effet pour le Phoenix Brussels qui s’incline face à Limburg United (71-80) pour son Eloya Christmas Game. Le Brussels s’affiche à présent avec un bilan de 4 victoires pour 7 défaites alors que les Limbourgeois restent au contact de la tête du championnat avec 8 victoires pour 3 défaites.

Délocalisés à Forest National pour l’occasion, les Bruxellois ont fait jeu égal avec leurs adversaires en première mi-temps (22-18 et 38-40 à la pause). Au retour des vestiaires, sous l’impulsion d’un excellent Jared Wilson-Frame (29 points dont 5 paniers à 3 points), les visiteurs ont creusé un premier écart (50-60) pour conclure cette rencontre avec beaucoup de sérénité (71-80).

Dans le même temps, Alost n’a pas eu le moindre souci pour venir à bout de Liège Basket (70-101). Une équipe liégeoise toujours privée de ses renforts étrangers et qui enregistre sa 11e défaite de suite cette saison.

Alost, quant à lui, retrouve un bilan de 5 victoires pour 6 défaites. A noter l’énorme prestation du pivot alostois Marin Maric qui termine la rencontre avec 38 points (14/18 à 2 points, 2/2 à 3 points et 4/8 aux lancers).

Battu à Mons la semaine dernière, Ostende s’est bien repris, avec le retour de Braian Angola et de Shevon Thompson dans le groupe, face à Louvain en s’imposant à la maison 95-82.

Le dernier match de la soirée entre Malines et Anvers a été complètement fou. Il a fallu deux prolongations (77-77, 82-82 et 87-95) pour départager les deux équipes.

Au classement, Ostende, Anvers et Limburg United reprennent provisoirement la première place en attendant le match de Mons, qui se déplace à Charleroi, vendredi soir. Derrière ce trio, on retrouve donc Alost et Louvain. Suivent le Brussels, Malines, Charleroi et Liège.

