Coupe du monde de cyclocross – Toon Aerts fait l’impasse sur Loenhout vendredi

Toon Aerts a certes pris la 14e place de la 7e des neuf manches de la Coupe du monde de cyclocross jeudi à Heusden-Zolder, mais le champion de Belgique conserve la tête du classement général avec 437 points pour 392 à Michael Vanthourenhout et 386 à Eli Isberbyt. Victorieux, Mathieu van der Poel enchaîne avec une 4e victoire de suite en Coupe du monde, mais, absent des premiers rendez-vous, le Néerlandais navigue à la 8e place avec 320 unités. « Je m’attendais à pire », a commenté Toon Aerts lui qui a pris le départ avec des côtes malmenées suite à ses chutes à Namur une semaine plus tôt. « Pour être précis, les côtes 6 et 8 sont fissurées, les côtes 9 et 10 cassées. Pendant la course, je n’ai pas eu trop mal grâce aux bandages, il va falloir maintenant voir comment mon corps va réagir après l’effort ».

Si Wout van Aert va effectuer son retour à Loenhout (dans le cadre du challenge de régularité du Trophée AP Assurances) six mois après sa chute au Tour de France, Toon Aerts n’y sera pas. « Je regarderai mon programme course par course ensuite », a-t-il ajouté préférant garder ses forces pour la Coupe du monde, plutôt que de se disperser à Loenhout, Diegem (Superprestige) et Baal (Trophée AP Assurances), même si Aerts mène aussi le Superprestige.

« Cela me semble logique, mais il faut voir aussi comment je vais récupérer, cela peut aller vite », a ajouté encore Toon Aerts. « Heusden-Zolder offre un parcours qui peut convenir à quelqu’un qui souffre des côtes, mais pas Loenhout où il faut sauter beaucoup plus et descendre de vélo. En principe, il faut six semaines pour être guéri, mais avec les côtes c’est difficile de les immobiliser surtout si tu bouges tout le temps, à l’entraînement, en course. La douleur peut durer six mois ou pour d’autres six jours. On verra au jour le jour. C’est surtout dommage que cela m’arrive maintenant alors que je montrais ces dernières semaines que j’étais bien en forme. Et ici, je suis encore 14e après un mauvais départ, les jambes étaient bonnes. »

Les deux derniers rendez-vous de la Coupe du monde sont programmés le 19 janvier à Nommay en France et le 26 janvier à Hoogerheide aux Pays-Bas.

Source: Belga