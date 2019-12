L’incroyable cadeau à 65.000 $ de Kim Kardashian à sa fille de 6 ans

Cette année, le père Noël a été plus que généreux avec North, la fille aînée de Kim Kardashian et de Kanye West. À 6 ans, elle a découvert sous le sapin une pièce qui pourrait avoir sa place dans un musée : une veste portée par Michael Jackson lui-même.

Dans la famille Kardashian, on rivalise de créativité et d’extravagance lorsqu’il s’agit de gâter ses proches à Noël.

Les internautes ont halluciné en voyant que Stormi, la fille de Kylie Jenner, a reçu… une maison. La petite fille, qui n’a même pas encore deux ans, a découvert émerveillée cette « maison de poupée » grandeur nature installée dans son jardin.

Stormi is so rich she has her own crib and she’s not even 2. 🤯pic.twitter.com/daNireKeiZ — Complex (@Complex) December 23, 2019

Pour faire plaisir à leur fille, le couple Kardashian-West n’a pas non plus regardé à la dépense. En effet, leur fille North, six ans et grande fan de Michael Jackson, a reçu une veste en velours de l’artiste. Cette jeune fashionista pourra désormais s’habiller comme son idole. « Elle est tellement reconnaissante, et tellement excitée », raconte Kim via Instagram.

Veste mythique

Il s’agit d’un vêtement original, porté par le Roi de la Pop lui-même, à l’occasion du 65e anniversaire d’Elizabeth Taylor ainsi qu’au festival de Cannes en 1997, pour la première de « Ghosts ».

Les stars ont fait faire des revers et un ourlet pour ajuster la veste à la taille de la petite fille. Ils ont pris soin que ceux-ci puissent être défaits proprement afin que North puisse porter cette veste emblématique toute sa vie.

Le couple avait acquis cette pièce de collection pour 65.625$ (près de 60.000€), lors d’une vente aux enchères qui a eu lieu au mois d’octobre dernier. Cet événement avait notamment été marqué par la vente du mythique gilet vert de Kurt Cobain pour la coquette somme de 334.000$ (300.000€).

View this post on Instagram Happy Holidays 🎄❤️💚🎄 A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Dec 25, 2019 at 5:00pm PST