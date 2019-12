La femme de Michael Schumacher adresse un message énigmatique aux fans du pilote

Corinna Schumacher, la femme du champion de Formule 1, a brisé un long silence près de six ans après le terrible accident du pilote. Elle a livré un message d’espoir à propos de l’état de santé de son mari.

Alors que les fans du septuple champion du monde de F1 s’apprêtent à lancer une campagne de soutien « KeepFightingMichael » sur les réseaux sociaux, la femme du pilote leur a adressé un message énigmatique, mais encourageant.

« Toutes les grandes choses commencent par des petits pas », a écrit Corinna Schumacher sur Facebook. « De nombreuses petites pierres peuvent former une grande mosaïque. »

« Ensemble, nous sommes plus forts, poursuit-elle, et c’est comme ça que les forces combinées du mouvement KeepFighting permettent de se soutenir les uns les autres plus facilement. »

Blessé au cerveau après un accident de ski dans les Alpes françaises le 29 décembre 2013, Michael Schumacher avait passé six mois dans le coma avant d’entamer un travail de rééducation. Depuis, très peu de nouvelles quant à son état de santé ont fuité. Ses proches restent particulièrement discrets sur la question et ne livrent les informations qu’au compte-gouttes.