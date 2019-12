Justin Bieber annonce son retour

Le chanteur de 25 ans est de retour après cinq ans d’absence. Justin Bieber a dévoilé ce mardi 24 décembre sur Instagram une vidéo dans laquelle on pouvait entendre un extrait du premier single de son nouvel album.

Justin Bieber a comblé ses fans pour Noël. Huit mois après « I Don’t Care » en collaboration avec Ed Sheeran, le Canadien va proposer à son public une nouvelle chanson intitulée « Yummy » qui sera disponible le 3 janvier 2020.

Elle sera la première d’un album inédit qui suivra. La star n’avait plus sorti d’album depuis 2015 avec « Purpose », porté par les hits « What Do You Mean? », « Sorry » et « Love Yourself ».

Nouvelle tournée

Le chanteur en a aussi profité pour annoncer une tournée qui se déroulera entre le 14 mai et le 26 septembre prochain. Justin Bieber parcourra 45 villes aux Etats-Unis et au Canada parmi lesquelles Montréal, Toronto, Seattle, Miami, Las Vegas ou encore Chicago.